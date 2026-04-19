 Gobierno de la Capital fortalece espacios públicos en toda la Capital con “Domingo de Pilas”

Vecinas y vecinos se suman a la rehabilitación de áreas verdes en el fraccionamiento Tangamanga, como parte del trabajo conjunto con el Ayuntamiento.

El Gobierno de la Capital continúa llevando acciones de mejora y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad mediante el programa “Domingo de Pilas”, que en esta ocasión llegó al fraccionamiento Tangamanga, donde se rehabilitaron áreas verdes y se fortaleció el entorno urbano.

“Con este ejercicio de mejora continua y de seguridad, damos ejemplo con esta iniciativa en donde la ciudadanía y la autoridad suman esfuerzos a favor del bienestar comunitario”, declaró la Secretaria General del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre, en representación del Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Durante esta edición, vecinas y vecinos participaron activamente en las labores, lo que fue reconocido por autoridades municipales, quienes reiteraron su compromiso de atender y dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas para mejorar la calidad de vida en la zona.

El Síndico Víctor Hugo Salgado Delgadillo destacó que las áreas operativas municipales mantendrán la atención en este sector, mientras que habitantes del fraccionamiento agradecieron el respaldo del Ayuntamiento y se comprometieron a continuar colaborando en el cuidado de su entorno.

Al intervenir, la representante del Comité de Bienestar, Margarita Torres Sandoval dijo estar agradecida con el Alcalde Enrique Galindo, «por toda la ayuda otorgada, además hay un puntual seguimiento a nuestras demandas para tener una mejor imagen de la ciudad y a eso sólo se llega con un trabajo en equipo entre el Ayuntamiento y la ciudadanía”.

Para concluir, el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara reafirmó la importancia de crear el segundo comité ciudadano para conservar y proteger el arbolado en esta zona, además exhortó a las vecinas y vecinos a que adopten un árbol.

En cuanto al jardín «Juan del Río», así como otros dos espacios aledaños, a la par de trabajos de limpieza y mantenimiento en general, se inició la reforestación con varias especies de árboles, se colocó pintura y se instalaron reflectores como acciones de Alumbrado Táctico.