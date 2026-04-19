Respalda San Luis Capital a Municipios de la Huasteca para mejorar servicios básicos

El Alcalde Enrique Galindo entrega en comodato un camión recolector de desechos que ya no se utiliza en San Luis Capital, por lo que se beneficia a Tampacan y otros municipios.

El Presidente Municipal de Tampacán, Santiago Rodríguez, resaltó el respaldo del Gobierno de la Capital a favor de quienes viven en este municipio huasteco.

Al entregar en comodato un camión recolector de residuos al Municipio de Tampacán, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó el modelo de trabajo en el que «entre Ayuntamientos nos ponemos de acuerdo, a fin de mejorar los servicios públicos básicos a favor de las potosinas y potosinos no sólo de la Capital, sino también de la Huasteca».

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos reconoció las gestiones realizadas por el Presidente Municipal de Tampacán para que la recolección de residuos se fortalezca con más unidades, sin que ello perjudique al servicio que se otorga en la Capital, «el que además es uno de los mejores del país con incluso reconocimientos nacionales e internacionales como la Escoba de Platino, entre otros».

El Alcalde Capitalino añadió que debido a la incorporación de flotillas vehiculares nuevas en la ciudad, «es que se puede apoyar a Municipios del interior del Estado con unidades que están en óptimas condiciones a través de un comodato que tiene como propósito colaborar con Tampacán para que resuelva la problemática de la recolección de basura doméstica». Explicó que esta y otras unidades con las que se respalda a otros municipios ya no están en uso en San Luis Capital. Además se puso a disposición los conocimientos técnicos y la experiencia de San Luis Capital en estos temas para modernizar lo referente a este servicio básico, así como en materia ambiental.

Asimismo, Enrique Galindo confío en también apoyar a Tampacán en otros rubros como Cultura, Comercio, gestión de recursos y otros más, como parte de esta gran alianza entre Ayuntamientos «para sacar lo mejor de ambos en beneficio de nuestras poblaciones, sin ningún fin político».

Por su parte, el Presidente Municipal de Tampacán, Santiago Rodríguez Posadas, puntualizó que debido a este comodato logrado gracias a la voluntad del Alcalde Enrique Galindo, se pondrán destinar más recursos a otras necesidades más apremiantes en ese Municipio.