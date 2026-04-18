JUAN MANUEL NAVARRO RECORRE MÁS COLONIAS PARA ACERCAR APOYO ALIMENTARIO «CASA POR CASA»

– El edil se reunió con habitantes de las colonias Hogares Populares Pavón, Pavón y Residencial Pavón, para entregarles de manera directa tapas de huevo para fortalecer su economía y alimentación básica.

Acorde a la visión de un gobierno que prioriza el bienestar económico y alimenticio de las familias de Soledad de Graciano Sánchez, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz recorrió más calles para dialogar con habitantes, conocer sus inquietudes y entregar de manera directa el nuevo Prograna Alimentario Casa por Casa, que consiste en dotar de huevo blanco a los hogares con el fin de asegurar una alimentación de calidad para todos sus integrantes.

Esta ocasión, el edil convivió con familias de las colonias Hogares Populares Pavón, Pavón y Residencial Pavón, a quienes les hizo llegar el mensaje de apoyo y respaldo de su gobierno y del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien impulsa el programa de entrega de huevo como alimento de la dieta básica. Sin descansar y durante horas, Navarro Muñiz fue recibido con gratitud por madres y padres de familia, trabajadores, comerciantes, choferes de transporte público y transeúntes.

Dijo que derivado del cambio que actualmente se vive, esta estrategia mantiene la distribución de manera permanente, llevando los beneficios directamente hasta la puerta de las y los ciudadanos: «somos un gobierno de campo, que mantiene la relación cercana con la gente, que prioriza la atención en los sectores donde la seguridad alimentaria es fundamental para el desarrollo social».

El Alcalde enfatizó que estos apoyos son una respuesta directa a las peticiones ciudadanas, «nuestra prioridad es que los programas y el apoyo llegue a quienes lo necesitan, sin intermediarios, al entregar estos productos básicos en sus manos, estamos aliviando la carga económica de los hogares y asegurando que nuestras niñas, niños y adultos mayores tengan acceso a una nutrición digna».

Navarro Muñiz subrayó que estas acciones continuarán en más calles, como parte de un plan integral de bienestar que busca elevar la calidad de vida en cada rincón de Soledad de Graciano Sánchez, por ello aseguró que el equipo de trabajo se mantendrá en las calles, llevando el programa de forma equitativa a todas las familias sin distinción alguna.