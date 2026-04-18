Actos de vandalismo afectan el suministro de agua en la Colonia Nuevo Progreso

Personas ajenas irrumpieron en el Pozo Salk 1 y cortaron los cables de energía eléctrica.

SLP.-La tarde de este viernes se registró la suspensión del servicio en el Pozo Salk 1, por lo que personal técnico de Interapas acudió al sitio a realizar una revisión.

Al llegar, los trabajadores constataron que personas ajenas habían ingresado al pozo y cortaron los cables que suministran energía eléctrica al equipo de bombeo. Como consecuencia, el pozo dejó de operar de inmediato, interrumpiendo el abastecimiento de agua potable hacia la Colonia Nuevo Progreso.

En estos momentos, brigadas especializadas de Interapas trabajan en el restablecimiento de la energía eléctrica y la reactivación del pozo. Sin embargo, debido a la suspensión, el suministro de agua en la colonia se verá afectado durante las próximas horas.

La dependencia hizo un llamado urgente a los habitantes de Nuevo Progreso para que administren de manera racional sus reservas de agua mientras se restablece completamente el servicio.

Interapas condenó estos actos de vandalismo y anunció que tomará las medidas legales correspondientes. La paramunicipal informó que mantendrá a la población actualizada sobre el avance de los trabajos de reparación y el momento exacto en que se restablezca el servicio.