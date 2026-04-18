Se aprovecha alianza Gobierno Capitalino con Zona Industrial para impulsar cultura del agua

Personal de la Dirección Municipal de Agua invita a participar en campaña de recolección de pilas a empresas

Se genera interés y empresarias y empresarios presentarán propuesta de capacitación en estos temas

Se fortalece la alianza con empresas de la Zona Industrial y el Gobierno de la Capital, mediante la unión de esfuerzos con la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento ante el interés que hay por las acciones implementadas para evitar la contaminación de este recurso natural, además de impulsar su uso racional.

El equipo de la Coordinación de Educación, Capacitación y Cultura del Agua de la citada dirección, que encabeza María Guadalupe Urbina Acevedo acudió a la compañía SABIC, para presentar el programa de recolección de pilas.

En presencia del Comité Ambiental que integran varias empresas de la Zona Industrial de la Capital potosina, se adquirió el compromiso de participar en esta campaña de baterías en desuso, donde además sus integrantes presentarán una propuesta de capacitación dentro en sus organizaciones en cuanto a temas relacionados con el cuidado del agua y la ecología en general.

Por su parte, la Dirección Municipal de Agua refrendó su disposición de conjugar esta labor con establecimientos e incluso, industrias que deseen sumarse al amplio programa municipal con el que se busca hacer conciencia e implementar acciones para fomentar la cultura del agua.

Finalmente, esta área capitalina destacó a las empresas interesadas en realizar acciones conjuntas con el Gobierno que encabeza el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, en materia de conservación del medio ambiente y sus recursos tan valiosos como el agua, entre las que sobresalen Progress Raíl, Borgwarner, Motherson, Dayco, Atmus, Grundfos, Silgan, EATON, Daimler, PITN y Waukesha.