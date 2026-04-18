GOBIERNO ESTATAL AVANZA EN PROGRAMA ENCHÚLAME LA COLONIA

• Acciones integrales de mantenimiento urbano mejoran la calidad de vida en 12 colonias de la capital.

Como parte del impulso sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias potosinas, la Junta Estatal de Caminos (JEC) avanza en el programa Enchúlame la Colonia, atendiendo 12 colonias con trabajos de mantenimiento en áreas verdes, espacios recreativos, calles y avenidas.

El director general, Francisco Reyes Novelo, informó que se han intervenido más de 12 mil metros cuadrados con acciones de bacheo, además de la instalación de boyas en cruces considerados de riesgo, aplicación de pintura, colocación de señalamiento y trabajos de limpieza y rehabilitación en parques, jardines y camellones, atendiendo directamente las solicitudes de las y los colonos.

Estas acciones se han realizado en colonias como María Cecilia, Potosí Rioverde, Providencia, Juan Sarabia, Rural Atlas, Sauzalito y B. Anaya segunda sección, priorizando zonas que por años permanecieron sin atención. Hoy, el cambio que se vive y se siente se refleja en la renovación de los espacios públicos, con un programa que continuará ampliándose hasta alcanzar la meta de intervenir 100 colonias en la zona metropolitana durante la primera etapa.