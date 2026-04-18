ESTADO INSTALA NUEVO KIOSCO ELECTRÓNICO EN PLAZA THE PARK

• Permite realizar trámites vehiculares y pagos de predial de forma rápida y accesible.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mejorar la atención ciudadana, la Secretaría de Finanzas (Sefin) instaló un nuevo kiosco electrónico en Plaza The Park, ubicado en el segundo piso del complejo comercial sobre el Circuito Potosí, al poniente de la ciudad.

La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, destacó que esta herramienta forma parte de la política de modernización administrativa, con la cual se brindan servicios más ágiles, seguros y sencillos a la ciudadanía, fortaleciendo los mecanismos de atención y acercando opciones fuera de las oficinas recaudadoras tradicionales.

En este espacio, las y los usuarios pueden realizar pagos de control vehicular, así como del impuesto predial en coordinación con municipios participantes, ampliando las alternativas de servicio. Con estas acciones, el cambio se vive y se siente en una administración más eficiente, transparente y cercana, que facilita el cumplimiento de las obligaciones mediante herramientas modernas y accesibles.