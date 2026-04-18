GOBIERNO ESTATAL REFUERZA SEGURIDAD EN ESCUELAS DEL SEER CON REVISIÓN DE ÚTILES ESCOLARES

• Implementa acciones coordinadas en planteles de nivel básico para proteger a la comunidad estudiantil.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de priorizar la seguridad en los entornos escolares, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) arrancó el Protocolo de Revisión de Materiales y Útiles Escolares en planteles oficiales y particulares de nivel básico, para prevenir riesgos y proteger sin límites a niñas, niños y adolescentes en su vida cotidiana dentro de las aulas.

El operativo, que se aplica desde el regreso a clases, contempla revisiones periódicas dos veces al mes con la participación del Comité de Prevención y Seguridad Escolar, así como de madres, padres de familia y personal docente. La coordinación entre estos actores permite fortalecer la vigilancia y generar entornos más seguros para toda la comunidad educativa.

Estas acciones consolidan el cambio que se vive y se siente