Protección Civil Municipal clausura de forma preventiva despacho contable en el Centro Histórico

⁠La Dirección Municipal de Protección Civil suspendió actividades en un despacho contable ubicado en el Centro Histórico, tras detectarse riesgos estructurales derivados del desprendimiento de parte de su fachada.

La Dirección Municipal de Protección Civil informa que, derivado de la caída de una sección de la fachada de un despacho contable localizado al interior de un inmueble en una plaza del Centro Histórico de la Capital, se procedió a la suspensión inmediata de actividades en dicho establecimiento, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Durante la inspección correspondiente, se determinó que el inmueble presenta condiciones que podrían representar un riesgo, por lo que se levantó el acta de verificación correspondiente, quedando el lugar en estado de suspensión hasta que se garantice la seguridad estructural del mismo.

La persona responsable y propietaria del inmueble manifestó su compromiso de realizar las reparaciones necesarias a fin de subsanar los daños detectados y cumplir con las disposiciones establecidas por la autoridad competente.

En tanto no se concluyan los trabajos de rehabilitación y se verifique que el inmueble cumple con las condiciones de seguridad requeridas, permanecerá vigente la medida de suspensión.

Finalmente, la Dirección Municipal de Protección Civil exhorta a las y los propietarios de inmuebles que presenten posibles riesgos estructurales a realizar las acciones de mantenimiento preventivo correspondientes, con el propósito de evitar incidentes que pongan en peligro a la población.