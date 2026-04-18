Arranca Interapas 4 obras del segundo paquete de rehabilitación sanitaria

• Este lunes, iniciarán los trabajos en la calle Pedro Barajas de la colonia Obispado.

• Las acciones forman parte del nuevo bloque de obras prioritarias en la Zona Metropolitana.

SLP.– INTERAPAS continuará con la ejecución de su segundo paquete de obras sanitarias en la Zona Metropolitana, y durante la semana arrancará cuatro nuevas intervenciones de rehabilitación de drenaje en distintos puntos de la ciudad.

Este lunes iniciará la renovación sanitaria en la calle Pedro Barajas, en la colonia Obispado y continuarán en Privada de López, colonia Julián Carrillo; Circuito Conquistadores, en Nuevo Paseo y en la intersección de Cruz Colorada y Jaime Sordo de colonia Tercera Grande.

Este segundo paquete incluye intervenciones tanto en la capital potosina como en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se dará atención a puntos que requieren la renovación de infraestructura para mejorar el servicio de drenaje y las condiciones de vida de los vecinos.

La inversión aproximada para este conjunto de obras es de 11.5 millones de pesos, recursos que permitirán continuar con la mejora integral del sistema sanitario en la Zona Metropolitana.