GOBIERNO ESTATAL ENTREGA APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

• Más de 250 auxiliares auditivos fueron entregados para fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para reforzar sin límites la inclusión social, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entregó 250 auxiliares auditivos a personas con discapacidad auditiva de todo el Estado, en el Parque Adaptado del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Durante el evento, se reconoció el valor de este esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de vida de la población, destacando el respaldo solidario de la Iglesia y su compromiso con las causas sociales, al sumarse a acciones que generan un impacto real en las familias potosinas. La directora general, Virginia Zúñiga Maldonado, resaltó la importancia de continuar impulsando este tipo de apoyos que favorecen la inclusión.

Entre las personas beneficiarias, Fernanda Gámez compartió que “este apoyo representa una nueva oportunidad para escuchar y comunicarme mejor con mi familia”, reflejando el impacto positivo de estas acciones. Así, el cambio que se vive y se siente se consolida con iniciativas que facilitan la comunicación, promueven la integración y mejoran las condiciones de vida de quienes más lo necesitan.