RICARDO GALLARDO IMPULSA MÁS OBRAS PARA LOS MUNICIPIOS EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS POTOSINAS

• El Gobierno del Estado de San Luis Potosí mantiene una coordinación constante con alcaldes para concretar proyectos en infraestructura, seguridad y apoyos sociales.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, reafirma sin límites su compromiso con el desarrollo integral de las cuatro regiones de San Luis Potosí mediante el impulso constante de obras de infraestructura que mejoran la calidad de vida de las y los potosinos, destacando el abastecimiento de agua potable en las comunidades de los municipios, la construcción y rehabilitación de unidades deportivas y la creación de nuevas vialidades que detonan la movilidad en la entidad.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo sostuvo reuniones de trabajo con presidentes municipales para consolidar nuevos proyectos estratégicos. Para Tamasopo, acordó el arranque del Circuito Cañero, una obra clave que impulsará la economía regional, además de la construcción de una nueva unidad deportiva que brindará espacios de convivencia y deporte para las familias.

De igual forma, para Ciudad Valles se establecieron acuerdos de construcción del circuito Cordillera Tének – Valles, así como de un extenso programa de alumbrado público que contempla llevar luz a todas las comunidades del municipio, fortaleciendo la seguridad y el bienestar de sus habitantes.

En Axtla de Terrazas se dará seguimiento a proyectos prioritarios como el sistema de bombeo Cuayo Cerro, el cual beneficiará a 20 comunidades con un mejor acceso al agua potable, así como la ampliación del programa de Seguridad Alimentaria, llevando más apoyo directo a quienes más lo necesitan.

Finalmente, en Cedral se realizará la construcción de una nueva unidad deportiva que iniciará en breve, además de la instalación de nuevas luminarias, la rehabilitación del camino hacia la comunidad El Blanco y la próxima inauguración del Parque Alameda en la cabecera municipal, consolidando espacios públicos de calidad para la población.