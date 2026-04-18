Trump afirma que buscará un “nuevo amanecer” para Cuba y anticipa un cambio en la relación bilateral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su administración traerá pronto un “nuevo amanecer para Cuba”, sobre un posible cambio en la relación entre ambos países y ante el bloqueo energético en la isla.

El mandatario hizo este comentario en un evento de la organización conservadora Turning Point USA en Arizona.

“70 años en espera. Se le llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudar a Cuba”, dijo.

“Tenemos a muchos grandes cubanoamericanos. No creo que haya demasiados en esta audiencia, pero si vas a Miami, tenemos gente, cubanoamericanos, personas que fueron brutalmente tratadas, cuyas familias fueron asesinadas y brutalizadas, y ahora miren lo que sucede”, agregó.

El mandatario aseguró que, en lugar de restringir sus recursos energéticos, bajo su administración se han liberado y ahora producen “más petróleo que Rusia y Arabia combinadas”.

Por su parte, el gobierno de Cuba denunció este viernes que la isla vive “bajo el asedio permanente del gobierno de los Estados Unidos” y su “escalada de amenazas”, que incluyen “pretensiones de agresión militar”.

“Cuba está viviendo bajo el asedio permanente del gobierno de los Estados Unidos, cuya escalada de amenazas se ha arreciado en los últimos meses”, señaló el Ejecutivo de la isla en declaración difundida en medios oficiales con motivo del 65 aniversario de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, con respaldo de Estados Unidos.

Señaló, además, que al bloqueo energético impuesto por Washington desde enero pasado, “se suman las declaraciones de representantes de la élite gubernamental estadounidense sobre pretensiones de agresión militar”.

Estados Unidos “acosa” y ejerce una “presión constante” sobre otros gobiernos para que rompan lazos diplomáticos con la isla y “desamparen a sus propios pueblos, expulsando a profesionales de la salud” pertenecientes a misiones médicas cubanas, agregó.

“Aislarnos también forma parte de su estrategia; sin embargo, existen en el mundo pilares de dignidad, pueblos y gobiernos que no se doblegan. Ahí están los ejemplos de México, Rusia, China, Vietnam y otros países hermanos”, puntualizó el Gobierno cubano.

Asimismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel expresó este jueves que la «agresión militar» de Estados Unidos a Cuba es una posibilidad real y llamó a los connacionales a «estar listos” para repelerla.

«No la queremos (la guerra), pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla», aseguró.

Con información de Latin Us