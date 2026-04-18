Sheinbaum propone en cumbre en Barcelona suscribir declaración en contra de la intervención militar en Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a los países que participan en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia una declaración en contra de la intervención militar en Cuba para que prevalezcan el diálogo y la paz.

“Porque la democracia significa elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad, en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra”, destacó.

En su mensaje, Sheinbaum aseguró que “la democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos”.

“La democracia significa que sólo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones”, apuntó.

En su mensaje resaltó que “los principios democráticos también significan libertad” pero se preguntó «¿cuál libertad?”.

«¿La libertad que defiende el conservadurismo? ¿La libertad de someterse a intereses externos? ¿La libertad de convertir a las naciones en Colonias modernas?¿O la libertad del mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho? No”, aclaró.

Claudia Sheinbaum dijo que en la 4T “creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos”.

“Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución. No de la imposición, sino de la participación. No de la guerra, sino de la paz. No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación y la inclusión. Cuando hablamos de democracia nos referimos a la democratización de la cultura; del acceso a la educación, del acceso a la salud; del fin último de los gobiernos, que es la procuración de la felicidad de sus pueblos”, comentó.

Como lo hizo en la reunión del G20, la mandataria planteó también “una acción concreta, sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas”.

“Destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida.”, expresó.

Extendió una “invitación para que esta Cumbre tenga como próxima sede a México; donde podamos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos”.

“Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. Con los pueblos, todo; sin los pueblos, nada’.».

Además de España como país sede, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia participó México, Brasil, Uruguay, entre otros.

Con información de Latin Us