Alumbrado Público, eje de seguridad en San Luis Capital

Destaca Regidora Maritza Jenith Vázquez estrategia de alumbrado táctico, y atención total a reportes ciudadanos.

La Comisión de Alumbrado y Obras Públicas del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Capital, de la que forma parte la Regidora Maritza Jenith Vázquez Pérez, reconoció los avances y resultados del área de Alumbrado Público, particularmente por la implementación de la estrategia de alumbrado táctico que se articula con acciones de seguridad en beneficio de la población.

La Regidora Vázquez Pérez resaltó el trabajo coordinado con las Direcciones de Servicios Municipales y Obras Públicas, al subrayar que en los últimos meses se ha fortalecido la atención en zonas prioritarias, especialmente con una perspectiva de género para contribuir a la seguridad de las mujeres en la Capital potosina.

Asimismo, destacó la efectividad en la atención a reportes ciudadanos mediante el chatbot Güicho, ya que, de acuerdo con la información presentada, el 100 por ciento de los reportes recibidos han sido atendidos de manera oportuna, lo que refleja un servicio eficiente y cercano a la ciudadanía.

Por último, mencionó la edil que también se abordó la problemática de actos vandálicos y sabotajes al sistema de alumbrado público, como el robo de cableado y daños a luminarias. Ante ello, se hizo un llamado a la población para colaborar en el cuidado de la infraestructura y reportar de inmediato cualquier incidencia a través de los canales oficiales disponibles.