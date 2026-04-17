Gobierno de la Capital invita a la Feria del Taco 2026

El Ayuntamiento de SLP anunció que en el próximo mes de mayo, se celebrará la primera edición de la Feria del Taco, San Luis Capital 2026 en el Centro Histórico de la ciudad.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Presidente Municipal Enrique Galindo, invitan a toda la ciudadanía potosina a participar de la próxima Feria del Taco, San Luis Capital 2026. El gran evento se llevará a cabo los días Sábado 02 y Domingo 03 de mayo del año en curso en la tradicional Alameda Juan Sarabia, donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas gastronómicas en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

Asimismo, El Gobierno de la Capital Amable extiende la convocatoria a quienes deseen ser expositores en el evento, poniendo a su disposición el siguiente enlace digital para su registro, así como un número telefónico para mayores informes que se encuentran al final de esta nota.

Enlace de registro: https://shorturl.at/GkvXL

Número: 444 293 2987

A través de esta iniciativa, el Gobierno Municipal ofrece a la comunidad potosina mayores oportunidades de recreación y esparcimiento, dentro de un ambiente familiar, mientras se promueve la economía local y se reconoce la gran cultura gastronómica de nuestra ciudad.