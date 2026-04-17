Soluciones reales al abasto de agua, Alcalde Galindo arranca rehabilitación de pozo

El Alcalde Enrique Galindo arranca la rehabilitación del pozo en Mesa de Conejos para recuperar su capacidad y mejorar el abasto en esta comunidad y la localidad Insurgentes, además de instruir un proyecto integral de red de agua potable, con inversión municipal y acciones inmediatas que beneficiarán a más de mil familias que por años han enfrentado carencias en el suministro.

Durante la jornada 537 del programa Capital al 100, el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dio inicio a la rehabilitación del pozo en la comunidad Mesa de Conejos, con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable a las familias de la zona y de la localidad de Insurgentes.

El Presidente Municipal destacó que, aunque su administración ha realizado más de 220 obras, las más importantes son las que atienden necesidades básicas como el acceso al agua. En este sentido, explicó que el pozo ha perdido capacidad por falta de mantenimiento, al pasar de producir hasta 5 litros por segundo a solo 2, por lo que con su rehabilitación se busca recuperar su rendimiento.

Asimismo, informó que la intervención requerirá una inversión aproximada de 700 mil pesos y podría quedar concluida en un plazo de 15 días. Durante el arranque, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos también instruyó el desarrollo de un proyecto para la red de agua potable, con el fin de atender de manera integral las necesidades hídricas de la comunidad.

Con estas acciones, se prevé beneficiar a más de mil familias de ambas localidades, quienes por años han enfrentado problemas en el acceso al agua.

Finalmente, reiteró su compromiso de resolver los temas del agua en la zona, y continuar trabajando en coordinación con autoridades de otros niveles de gobierno para garantizar este servicio esencial.