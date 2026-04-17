Gobierno de la Capital garantiza abasto de agua en colonias del sur de la ciudad

La Dirección de Agua del municipio atendió a vecinos de la zona, con quienes se acordó atención permanente con pipas y avanzar en la conexión a la red de agua y drenaje._

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Agua, sostuvo este viernes reuniones con vecinos de las colonias Peñascal, Tierra Blanca, San Juan de Guadalupe y Bellas Lomas, donde se acordó implementar un sistema permanente de abastecimiento de agua mediante pipas, a fin de atender de manera inmediata las necesidades de la población.

Estas acciones responden a la situación particular de la zona, que actualmente no cuenta con red de agua potable ni drenaje al tratarse de asentamientos no regularizados, por lo que se estableció este mecanismo como medida emergente para garantizar el acceso al vital líquido.

De manera adicional, se acordó retomar los trabajos para avanzar en la conexión a la red pública de agua potable y drenaje, así como coordinar estas labores con la representación de la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, con el objetivo de generar soluciones de fondo en beneficio de las familias.