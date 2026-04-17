CON LIDERAZGO, GOBIERNO DE SOLEDAD REBASA DECRETO ESTATAL PARA SALARIO DIGNO POLICIAL

– El Ayuntamiento de Soledad garantiza desde el inicio de la administración salarios de entre 16 mil y 22 mil pesos para policías, en coordinación con el Gobierno Estatal y priorizando la seguridad de las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó con firmeza que el municipio es hoy referente en dignificación policial, al cumplir y superar desde el inicio de su administración el nuevo decreto estatal que fija un salario mínimo de 14 mil pesos mensuales para policías municipales, al garantizar sueldos que van de los 16 mil a los 20 mil pesos a agentes de la Guardia Civil Municipal, resultado de una visión clara de proteger a quienes cuidan de las familias soledenses.

Tras la publicación de la reforma constitucional en el Periódico Oficial del Estado, que consolida mejores condiciones laborales para las corporaciones municipales, el Alcalde destacó la coordinación con el Gobierno del Estado para avanzar en una estrategia sólida de seguridad; sin embargo, subrayó que en Soledad este paso ya se había dado con anticipación, al impulsar una política pública que dignifica la labor policial, fortalece la cercanía con la población y responde al compromiso de escuchar y atender a quienes diariamente protegen a la ciudadanía.

“El salario inferior que percibe un policía municipal en nuestro caso es de 16 mil pesos mensuales, esto se registra desde que comenzó esta administración; se revisaron las condiciones en las que trabajan los elementos y hemos tenido buenos resultados, fortaleciendo sueldos, uniformes, equipamiento, capacitaciones y un nuevo reglamento de la Guardia Civil Municipal, todo enfocado en brindar un mejor servicio a la población”, afirmó el Alcalde, al recalcar que en Soledad no existe ningún elemento por debajo del nuevo mínimo establecido a nivel estatal.

Con una visión que pone en el centro a las familias, el Gobierno Municipal ha consolidado una corporación más preparada, equipada y profesional, con inversiones constantes en capacitación, entrega de equipamiento moderno, fortalecimiento de prestaciones y la consolidación de una Guardia Civil Municipal más preparada, cercana y comprometida con cada colonia y comunidad, especialmente con los sectores que más lo necesitan, donde el gobierno escucha y atiende de manera directa.

Además, el Gobierno Municipal mantiene abierta de forma permanente la convocatoria para integrar nuevos elementos, quienes, al cumplir con los requisitos y aprobar su formación en academia y controles de confianza, acceden a un empleo digno, estable y con proyección, muestra de un Ayuntamiento que trabaja con orgullo, responsabilidad y en plena coordinación institucional, para construir un entorno más seguro, humano y cercano para todas y todos.