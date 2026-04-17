INCLUSIÓN LABORAL, POLÍTICA QUE SE PROMUEVE CON SENSIBILIDAD Y COMPROMISO EN SOLEDAD DE G. S.

• Con enfoque humano y cercano, el Ayuntamiento impulsa la generación de empleos dignos para personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores, fortaleciendo la igualdad social en el municipio.

Con la oferta de más de 200 vacantes dirigidas a personas con discapacidad: jóvenes, mujeres y adultos mayores, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo la tercera Jornada de Inclusión Laboral en la explanada del Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, acercando oportunidades reales de empleo digno a las familias vulnerables, lo que fortalece la política de igualdad social que instruye el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La estrategia, que promueve la inserción laboral en áreas como servicios, comercio, mantenimiento, seguridad, jardinería y puestos administrativos, permitió el contacto directo entre buscadores de empleo y empresas locales y de la zona industrial, consolidando un modelo de gobierno cercano que escucha y atiende a los sectores más desfavorecidos; en su intervención, el director de Desarrollo Económico Municipal, Héctor Xavier Andrade Ovalle, destacó que “en Soledad se impulsa un crecimiento económico incluyente, donde las empresas abren sus puertas al talento de las personas con discapacidad, aquí se demuestra que la diversidad fortalece a las organizaciones y genera innovación, desarrollo y mejores oportunidades para todas y todos”.

Por su parte, Monserrat Juárez Vázquez, gerente de inclusión laboral de Juntos A.C., subrayó que este esfuerzo da muestra de un cambio profundo en el municipio: “en Soledad estamos pasando del discurso a la acción, construyendo una inclusión que se ve, se siente y transforma; este no es un favor, es el reconocimiento del talento que existe y que hoy encuentra una oportunidad real para crecer y aportar”. Añadió que este modelo coloca al municipio en una ruta para convertirse en referente nacional en materia de inclusión laboral.

La jornada también estuvo respaldada por testimonios de éxito, como el de Lorena Castorena Alvarado, quien compartió que tras participar en estos programas logró incorporarse al mercado laboral formal, mejorando su calidad de vida y la de su familia. Reconoció que estas Jornadas laborales son vitales para seguir impulsado la igualdad de oportunidades, y externó a las personas, que como ella padecen alguna discapacidad, a perder el temor a ser discriminados y rechazados en las empresas, buscar el respaldo de fundaciones y de los programas gubernamentales, para dar el primer paso y vivir con pleno respeto a los derechos humanos.

Más allá de las cifras, estas acciones consolidan la visión de un Ayuntamiento humano y presente, manteniendo una cercanía real con las necesidades de los ciudadanos, y reafirmando la labor de crear condiciones que dignifiquen la vida humana, que promuevan un entorno de igualdad que fortalezca el tejido social, garantizando también un desarrollo integral para las presentes y futuras generaciones.