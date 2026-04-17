NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN SOLEDAD: INFRAESTRUCTURA HISTÓRICA QUE DIGNIFICA EL SERVICIO PÚBLICO

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz supervisó el avance del 97% de este magno recinto que albergará a todas las dependencias del Ayuntamiento, ofreciendo todos los trámites a la población en un mismo edificio.

– El edil adelantó que en próximos días, comenzará la mudanza de las oficinas a un espacio moderno, seguro, equipado y merecedor de las y los soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, realizó un recorrido de supervisión en la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), ubicada en la colonia San Isidro sobre la avenida San Pedro, un edificio que representa un logro histórico de dignidad laboral y que establece un antes y un después en el servicio público para las y los soledenses. En esta visita al magno recinto, el edil informó que el complejo está prácticamente terminando, y que en próximos días comenzará la mudanza de las dependencias municipales, para atender desde ahí a toda la ciudadanía.

Dando muestra del cambio que ahora se vive en Soledad de Graciano Sánchez, con un gobierno cercano y que atiende demandas prolongadas, Navarro Muñiz destacó que esta Unidad Administrativa Municipal era un sueño de las y los trabajadores del Ayuntamiento, y un anhelo de la población, transformando la manera en que el Gobierno Municipal brinda servicios a la sociedad, al dejar atrás la dispersión de oficinas que por años obligó a las y los soledenses a trasladarse entre distintos puntos para realizar trámites; hoy, con una sede única, vanguardista y funcional, la administración pública se profesionaliza y avanza en la atención ciudadana eficiente, de calidad y digna.

Con el 97 por ciento en su construcción, la nueva UAM permitirá fortalecer las finanzas públicas al dejar de solventar la renta de diversos inmuebles actualmente utilizados como oficinas, recursos que serán destinados en más obras, programas y acciones en beneficio de las familias.

Durante el recorrido, el Presidente municipal constató que este monumental edificio cuenta con infraestructura moderna, accesible y pensada para brindar un servicio eficiente: dispone de una bahía de ascenso y descenso en su entrada principal, lo que evitará el congestionamiento vial; accesos peatonales, ciclistas y vehiculares, así como rampas adaptadas para personas con discapacidad, volviéndola en una infraestructura idónea para el uso de personas con discapacidad; en materia de movilidad interna, cuenta con elevadores universales que conectan los tres niveles.

El nuevo recinto gubernamental también integra un estacionamiento con 150 cajones, incluyendo espacios exclusivos para personas con discapacidad, y concentra en su planta baja las áreas de atención directa a la ciudadanía como Tesorería, Desarrollo Social, Comercio, Ecología, Catastro, Desarrollo Urbano y Relaciones Exteriores, entre otras. En niveles superiores se ubican oficinas administrativas, lo que permite una distribución estratégica que prioriza la cercanía en los servicios de primer contacto; asimismo, cuenta con salas de juntas, una Sala de Cabildo amplia, áreas verdes, espacios de descanso y 4 módulos de sanitarios públicos, configurando un entorno digno tanto para la atención ciudadana como para el desempeño del personal.

El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que el proceso de mudanza se realizará de manera ordenada y progresiva: “Ya prácticamente está todo listo para mudarnos; las direcciones comenzarán con aquellas que tienen menor atención al público, mientras que en el caso de las áreas con mayor afluencia estaremos informando con oportunidad el día exacto en que iniciarán operaciones en este nuevo espacio”. Reafirmó que esta Unidad representa mucho más que un edificio: “Hoy Soledad cuenta con un espacio propio que permitirá concentrar toda la atención en un solo lugar; más allá del ahorro, lo importante es la cercanía que vamos a brindar, facilitando la vida de la ciudadanía y mejorando la calidad del servicio”.

La puesta en operación de este recinto oficial, es un hecho que cambia totalmente el servicio público a las familias soledenses de manera transversal, impactando además en el desarrollo económico, social, laboral y turístico para el municipio, puntualizó el Alcalde.