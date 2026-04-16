FERIA DE LA ENCHILADA POSICIONA A SOLEDAD COMO DESTINO TURÍSTICO REGIONAL

– Visitantes de Estados Unidos y distintos estados del país disfrutaron de la oferta gastronómica, cultural y artística, fortaleciendo la proyección turística de Soledad de Graciano Sánchez.

Con una afluencia que superó las 600 mil personas y una derrama económica de más de 250 millones de pesos, la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 se consolidó como un motor turístico y económico para Soledad de Graciano Sánchez, donde miles de visitantes se concentraron en la muestra gastronómica para degustar las tradicionales enchiladas soledenses, además de disfrutar de conciertos masivos en el Teatro del Pueblo y una amplia oferta de actividades pensadas para toda la familia.

La Dirección de Turismo y Cultura Municipal destacó que, siguiendo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, este evento logró proyectar al municipio más allá de sus fronteras, al recibir visitantes del extranjero, principalmente de Dallas, Texas, en Estados Unidos, así como de estados como Aguascalientes, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas y Nuevo León, quienes encontraron en la FENAE un espacio de convivencia cercano, accesible y lleno de identidad.

El titular del área, Felipe Cárdenas Quibrera, subrayó que la combinación de gastronomía, cultura y espectáculos gratuitos permitió una importante activación económica en beneficio de diversos sectores. “La FENAE representa el resultado de un trabajo cercano a la gente, donde nuestras tradiciones se convierten en un atractivo turístico que impulsa el desarrollo económico y fortalece el orgullo de pertenencia en Soledad”, afirmó.

Destacó que, el impacto positivo se extendió a una amplia red de servicios y comercios locales, desde hoteles y opciones de hospedaje que recibieron a visitantes foráneos, hasta transportistas, plataformas de movilidad y comercio establecido que registraron un incremento en su actividad; también se vieron beneficiados pequeños negocios, tiendas, prestadores de servicios, artesanos y emprendedores, así como restaurantes, cafeterías y espacios de esparcimiento fuera del recinto ferial, lo que permitió que la derrama económica llegara de manera directa a las familias soledenses, fortaleciendo la economía desde lo local y manteniendo una dinámica cercana con la población.

La Dirección de Turismo y Cultura Municipal reafirma que este tipo de eventos, impulsados con visión social y cercanía a las familias, fortalecen el tejido social y posicionan a Soledad de Graciano Sánchez como un destino que escucha, atiende y genera bienestar a través de acciones que impactan directamente en la vida de su población.