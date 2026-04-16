San Luis Capital impulsa la producción agrícola con el programa “Mecanizando el Campo”

⁠El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, trabajó en 94 hectáreas de producción agrícola en zonas rurales delegacionales y no delegacionales.

El programa pone a disposición de productores dos tractores e implementos que eficientizan la labor y permiten más tiempo en familia.

El Gobierno Municipal de San Luis Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, a través del programa “Mecanizando el Campo”, realizó labores en 94 hectáreas de producción agrícola, beneficiando a unidades de producción y productores de la zona rural delegacional y no delegacional del municipio, destacó el Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano.

El programa consiste en poner a disposición de los productores dos tractores y diversos implementos que permiten eficientizar las labores agrícolas, mejorar la producción y, al mismo tiempo, brindar la oportunidad de que las familias campesinas dediquen más tiempo a la convivencia, completó el funcionario.

Las tareas realizadas incluyeron barbecho, rastreo, subsuelo, acolchado, corte de alfalfa, fumigación con tractor, surqueo y cinceleo, entre otras.

Asimismo, Edmundo Torrescano destacó que las comunidades y localidades atendidas fueron: Delegación La Pila, Ejido Bocas, El Huizache, La Sauceda, González, Cerritos de Zavala y Las Flores.

El Secretario de Bienestar Municipal subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para fortalecer el campo potosino y dignificar el trabajo de las y los productores.

El Gobierno Municipal reafirma que seguirá impulsando programas que fortalezcan la producción agrícola y el bienestar de las familias rurales, porque razones sobran para amar a San Luis, avanzando a paso firme hacia la agricultura 4.0.