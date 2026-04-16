Amplían jornadas de limpieza en vialidades de San Luis Capital

-Autoridades municipales intensifican labores de barrido mecánico

La dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del ayuntamiento de San Luis Potosí reportó la realización de trabajos de barrido mecánico. Las labores se llevaron a cabo en la avenida Urbano Villalón, Mariano Jiménez y la avenida Manuel J. Clouthier, como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana.

Desde temprana hora iniciaron con estas tareas, enfocadas en retirar residuos acumulados y garantizar espacios públicos más limpios para la ciudadanía. De acuerdo con la dependencia, estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca mantener en óptimas condiciones las principales calles y avenidas.

Las autoridades destacaron que este tipo de trabajos contribuyen no solo al orden urbano, sino también al cuidado del medio ambiente. Asimismo, hicieron un llamado a la población a colaborar manteniendo limpias las vialidades, reforzando así el compromiso conjunto por una ciudad más sustentable.