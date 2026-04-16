“MEMORIAS DE UN JARDÍN SOÑADO” DE FERNANDO ANDRIACCI CONTINÚA ABIERTA AL PÚBLICO EN PLAZA DE ARMAS Y PALACIO MUNICIPAL

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Cultura Municipal y con el respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, invita a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de la exposición “Memorias de un jardín soñado”, del reconocido artista oaxaqueño Fernando Andriacci, la cual continúa vigente en la Plaza de Armas y en las galerías del Centro Cultural Palacio Municipal.

Esta exposición, que formó parte de las actividades de la quinta edición del Festival San Luis en Primavera, reúne una selección de más de 20 piezas representativas del artista, incluyendo escultura, cerámica y pintura, consolidándose como una de las propuestas culturales más destacadas de la temporada.

El Mtro. Martín Juárez Córdova, Director de Cultura Municipal, destacó que la muestra “se integra por esculturas de gran formato y de caballete, además de cerámicas y óleos, y es una invitación a disfrutar con la mirada la riqueza cultural de México y de Oaxaca a través de la obra de Andriacci”.

“Memorias de un jardín soñado” presenta un universo simbólico y lúdico en el que conviven figuras humanas y animales, generando un diálogo visual entre lo cotidiano y lo fantástico. La exposición incluye cuatro esculturas monumentales instaladas en la Plaza de Armas, así como obra de caballete, óleos y piezas de cerámica que destacan por sus relieves minuciosos y su riqueza narrativa, evocando escenas que transitan entre la intimidad y la celebración.

Fernando Andriacci, nacido el 20 de abril de 1972 en Cuicatlán, Oaxaca, inició su formación artística en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, donde estudió diversas disciplinas como dibujo, pintura, escultura y grabado. Posteriormente, se especializó en el Taller Rufino Tamayo, donde profundizó en técnicas como la litografía y la xilografía, así como en la investigación de materiales.

A lo largo de su trayectoria, Andriacci ha desarrollado un lenguaje artístico propio, profundamente influenciado por la naturaleza, la cosmovisión oaxaqueña y grandes referentes del arte mexicano como Francisco Toledo y Rodolfo Nieto. Asimismo, ha llevado su obra a escenarios internacionales en América, Europa y Australia.

El Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura, acercando propuestas de alto nivel a la ciudadanía, fortaleciendo así el acceso a experiencias artísticas que enriquecen la vida cultural de San Luis Potosí.

La exposición “Memorias de un jardín soñado” permanece abierta al público, por lo que se extiende la invitación a recorrerla y disfrutar de esta experiencia artística única en el corazón de la ciudad.