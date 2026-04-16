RESPALDO EMPRESARIAL A LA MARCA “HECHO EN SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO”

• Líderes de distintos sectores destacan su impacto en la competitividad y proyección del talento local.

Tras el registro oficial de la marca “Hecho en San Luis Potosí, México”, líderes empresariales reconocieron la iniciativa impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al considerar que brinda certeza jurídica y fortalece la identidad de los productos y servicios del estado. Coincidieron en que este distintivo abre nuevas oportunidades para posicionar lo hecho en la entidad en mercados más amplios.

Mauricio Mahbub Tamez, presidente de la CANACO-SERVYTUR, destacó que la marca impulsa el consumo interno y protege la identidad comercial de los negocios locales. Señaló que este reconocimiento permite a las empresas diferenciarse, fortalecer su presencia y avanzar hacia una mayor profesionalización.

Por su parte, el presidente del Clúster Médico, Manuel Galván, subrayó que el distintivo tiene un alcance amplio al beneficiar tanto a sectores especializados como a pequeños prestadores de servicios. Desde su perspectiva, esta herramienta contribuye a elevar los estándares de calidad y a consolidar la competitividad de San Luis Potosí frente a los retos del mercado nacional e internacional.