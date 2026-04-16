ACCIONES COORDINADAS FORTALECEN LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

• SSPC y Fiscalía General del Estado detienen a nueve presuntos objetivos prioritarios en Villa de Reyes y les decomisan armas, droga y tres vehículos con reporte de robo.

Como resultado de la Estrategia Integral de Seguridad y mediante un operativo exitoso en Villa de Reyes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), y la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), detuvieron a nueve personas consideradas como objetivos prioritarios, presuntamente vinculadas a una célula delictiva generadora de violencia en la región.

Derivado de trabajos de inteligencia, vigilancia y coordinación interinstitucional, la GCE y la PDI ubicaron y detuvieron a los presuntos responsables en diferentes puntos del municipio, a quienes durante el operativo les aseguraron diversas dosis de droga con características de marihuana y “cristal”, armas de fuego, cargadores y equipo diversos, así como tres camionetas con reporte de robo vigente.

De acuerdo con información preliminar, los detenidos manifestaron pertenecer a un grupo delictivo, por lo que estas acciones representan un golpe significativo contra estructuras generadoras de violencia, fortaleciendo las condiciones de seguridad en la región y contribuyendo a la estrategia que se implementa, la cual demuestra el cambio que se vive en las cuatro regiones del Estado.

Las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades conforme a derecho.

La SSPC y la FGE reiteran su compromiso de mantener la coordinación permanente para garantizar la paz, el orden y la tranquilidad de las y los potosinos, mediante acciones firmes y coordinadas en materia de seguridad.