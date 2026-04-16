RICARDO GALLARDO SE CONSOLIDA ENTRE LOS MEJORES GOBERNADORES DE MÉXICO POR SU ALTO DESEMPEÑO Y RESPALDO SOCIAL

• El mandatario potosino alcanza el sexto lugar nacional en el ranking de aprobación ciudadana de Consulta Mitofsky durante el mes de marzo.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha ratificado su posición de liderazgo en el escenario político nacional al ubicarse nuevamente en los niveles más altos de aceptación ciudadana en la más reciente evaluación correspondiente al mes de marzo, elaborada por la prestigiosa casa encuestadora Consulta Mitofsky.

El mandatario estatal obtuvo un sólido 56.8 por ciento de aprobación por parte de la población potosina, una cifra que lo coloca de manera destacada en el sexto lugar del Ranking de Gobernadoras y Gobernadores de México.

Este resultado no es un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia ascendente y constante que ha mantenido a Gallardo Cardona de forma ininterrumpida dentro del grupo de los mandatarios estatales con mejor desempeño y mayor confianza en todo el país. Este respaldo popular se fundamenta en una percepción positiva generalizada sobre la transformación que vive la entidad a través de una gestión orientada a resultados tangibles y directos para las familias potosinas.

Los ciudadanos califican favorablemente la administración estatal debido a la implementación de programas sociales de amplio alcance que han aliviado la economía doméstica, así como a la ejecución de obras de infraestructura de gran calado que están modernizando las cuatro regiones del estado.

Asimismo, la aprobación refleja la confianza en una estrategia de seguridad que busca devolver la tranquilidad a las calles y un impulso decidido al desarrollo económico que ha posicionado a San Luis Potosí como un polo atractivo para la inversión extranjera, traduciéndose todo ello en una gestión que los potosinos perciben como cercana y comprometida con el bienestar común.