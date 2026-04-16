Gobiernos de México y de la Capital, unidos por una mayor seguridad, realizan Segunda Feria de Paz

_*En seguimiento al acuerdo que el Alcalde Enrique Galindo Ceballos tuvo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este jueves se realizó de manera coordinada entre ambos niveles de gobierno, la Segunda Feria de Paz, en la colonia Tierra Blanca, como parte de la Estrategia Nacional de Prevención; con la que se fortalece la seguridad desde la raíz del tejido social, se fortalece la atención a las familias y se acercan los servicios directamente a las colonias._

El Ayuntamiento de San Luis Potosí que preside el Alcalde Enrique Galindo Ceballos participó en la Feria de Paz, una estrategia impulsada por el Gobierno de México para fortalecer la prevención del delito desde el territorio, con la suma de distintas dependencias federales y municipales. Durante el evento, en la colonia Tierra Blanca, el Presidente Municipal destacó la importancia de este esfuerzo conjunto para atender de manera directa las problemáticas sociales en las colonias.

El Alcalde potosino subrayó que la Capital fue convocada, junto con otros 70 municipios del país, por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a esta estrategia enfocada en combatir las causas que originan la violencia. “Si bien parece un evento de seguridad pública, realmente es un evento de prevención del delito”, afirmó, al explicar que se busca atender necesidades sociales que inciden en la incidencia delictiva.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos resaltó que esta es la segunda Feria de la Paz que se realiza en la ciudad, con resultados positivos, acercando servicios de diversas instituciones directamente a la ciudadanía. Señaló que estas acciones permiten que las dependencias acudan a las colonias con mayor necesidad, evitando que las y los ciudadanos tengan que trasladarse para gestionar apoyos o atención.

Por último, reconoció la coordinación con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, así como la participación de instancias como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y el DIF municipal de San Luis Capital, particularmente en temas de atención a mujeres y prevención de la violencia. “Siempre unidos e integrados, porque lo más importante es la gente”, enfatizó el alcalde Galindo.

En el marco de esta jornada, el Alcalde Enrique Galindo también tomó protesta al Comité Comunitario, cuyos integrantes participaron activamente en el evento como parte del fortalecimiento de la organización social y la prevención desde el territorio. En la Feria de Paz estuvieron presentes la Mtra. Estela Arriaga Márquez, Presidenta del Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí; Guillermo Morales, Delegado de Programas para el Bienestar del Gobierno de México; la Lic. Nohemí Medina del Ángel, Secretaria Técnica de la Mesa Estatal de Paz de San Luis Potosí; el Lic. Miguel Ángel Hernández Calvillo, en representación de la Secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez; la Lic. Dafne Vanessa Rojas Granada, en representación de la Secretaría de Gobernación; el Coronel de Infantería de Estado Mayor Gibrán Jalil Díaz del Castillo Méndez, Comandante del 40º Batallón de Infantería, en representación del Comandante de la Décimo Segunda Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor Roberto Bernal Benítez; el Coronel Guardia Nacional Estado Mayor Elías Ruíz Aldaco, Coordinador de la 17/a Coordinación de Unidad, en representación del Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de San Luis Potosí, General de Brigada Guardia Nacional Estado Mayor Jorge Enrique Martínez Medina; así como la Lic. Viridiana Rodríguez Peña, en representación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.