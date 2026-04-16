Intenso ritmo de arranques de obras municipales

El Alcalde Enrique Galindo mantiene el ritmo de arranques y entrega de obras en toda la ciudad, este día dio arranque a la rehabilitación del corredor vial de Cordillera Real, Montes Verdes, Montes Apalaches, Papaloapan, Guadalcázar, Río Kennedy y Río Papaloapan, en las tres secciones de Lomas, donde se realiza bacheo mayor, reencarpetado, limpieza, poda y renovación de alumbrado.

En la jornada 537 de Capital al 100, el Alcalde Enrique Galindo dio inicio a la rehabilitación del corredor vial conformado por las avenidas Cordillera Real, Montes Verdes, Montes Apalaches, Papaloapan, Guadalcázar, Río Kennedy y Río Papaloapan, en el poniente de la Capital, donde además encabezó una serie de trabajos como limpieza y arreglo de áreas verdes, poda de árboles y el mejoramiento del alumbrado público.

Con estas acciones se da respuesta a las peticiones de los vecinos de la zona, quienes señalaron que desde hace más de 30 años no se daba mantenimiento a estas vialidades, por lo que se encontraban muy deterioradas y dificultaban la movilidad en una zona de muy alto flujo vehicular.

En el inicio de las obras, el Presidente Municipal de la Capital, Enrique Galindo Ceballos, reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de atender las necesidades de los potosinos en todas las zonas de la ciudad a través del programa Vialidades Potosinas, con obras de alta calidad que superan ya el millón y medio de metros cuadrados de calles y avenidas rehabilitadas integralmente.

Las obras iniciadas este jueves incluyen bacheo mayor, 6 mil metros cuadrados de fresado en superficie de rodamiento y 6 mil metros de carpeta asfáltica, así como la renivelación de cajas de válvulas y pozos de visita.

Adicionalmente, diversas dependencias municipales atendieron peticiones de los vecinos, mientras que personal de Servicios Municipales realizó la reposición de lámparas fuera de servicio o que operaban de manera deficiente, para instalar modernas luminarias de alta eficiencia, con lo que se mejora la seguridad en la zona.