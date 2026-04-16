INTERAPAS restablece y optimiza el servicio de agua en Villamagna

Nueva válvula y ajustes de flujo garantizan mejor distribución en la zona

SLP.- La tarde de este jueves concluyeron los trabajos en el pozo Villa Magna, logrando la reactivación del servicio para una mejora sustancial en la distribución de agua para los habitantes del fraccionamiento.

Como parte de estas acciones, se instaló una nueva válvula reguladora y se realizaron ajustes en el control de flujo, lo que permitirá una operación más eficiente, mayor estabilidad en el suministro y un mejor aprovechamiento del recurso hídrico en la zona.

Estas mejoras impactan directamente en la Primera y Segunda sección de Villamagna, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema y corrigiendo variaciones en la distribución que afectaban a las familias.

Para llevar a cabo estos trabajos fue necesaria una suspensión temporal del servicio; sin embargo, el pozo se encuentra ya en operación y el suministro ha sido completamente restablecido.

En esta zona, se mantuvo un flujo constante de la comunicación con los vecinos sobre los avances de los trabajos en el pozo Villa Magna y se continuarán mejorando los servicios de agua en coordinación con sus habitantes.