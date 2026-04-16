GOBIERNO ESTATAL LOGRA ACUERDO LABORAL Y FORTALECE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA EN EL ESTADO

• Acuerdo entre trabajadores y empresa evita huelga y fortalece la estabilidad laboral y económica en San Luis Potosí.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la estabilidad laboral y el desarrollo económico en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado promovió la conciliación y el diálogo entre la representación sindical y directivos de la planta de General Motors, logrando evitar la huelga que estaba programada para estallar en las primeras horas de este viernes 17 de abril, en beneficio de las y los trabajadores y sus familias.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien estuvo al tanto de las tareas de conciliación, informó que la tarde del miércoles se alcanzó un acuerdo satisfactorio para ambas partes, mediante una negociación que estableció un incremento directo al salario del 10 por ciento, lo que permitió conjurar la huelga en San Luis Potosí. Este resultado refleja el cambio que se vive y se siente en la entidad, con una política basada en el entendimiento, el respeto mutuo y la construcción de acuerdos.

Asimismo, destacó que esta mediación fue exitosa entre las y los trabajadores sindicalizados y la empresa General Motors, logrando desactivar de manera inmediata el emplazamiento a huelga, con una intervención sin límites por parte de la administración estatal, que reafirma su papel como facilitador entre el sector empresarial y la clase trabajadora, impulsando condiciones laborales justas y garantizando la continuidad de las actividades productivas.