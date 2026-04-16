ESTADO REFUERZA CAPACITACIÓN FINANCIERA PARA MUNICIPIOS

* Convenios y asesoría fortalecen el manejo responsable de los recursos públicos.

En línea con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer las capacidades de los ayuntamientos para un manejo ordenado de sus recursos, la Secretaría de Finanzas (Sefin) consolida acciones de acompañamiento y capacitación. Este trabajo sin límites permite que los municipios cuenten con mayores herramientas para planear, administrar y responder de forma eficiente a sus compromisos financieros.

A través de estas acciones, se impulsa la capacitación dirigida a tesoreros y síndicos municipales, enfocada en la elaboración de presupuestos sólidos, el uso responsable del gasto y la correcta previsión ante el cierre del ejercicio fiscal. La titular de la dependencia, Ariana García Vidal, detalló que con ello se busca reducir complicaciones derivadas de la falta de planeación, especialmente hacia el cierre del ejercicio fiscal, y evitar la necesidad de apoyos extraordinarios del Estado.

El fortalecimiento de conocimientos técnicos y la promoción de esquemas de previsión, como los fondos de contingencia, consolidan el cambio que se vive y se siente, al impulsar administraciones municipales más preparadas, con mayor claridad en sus procesos y mejor capacidad de respuesta ante imprevistos. También se trabaja en la claridad y responsabilidad en los procesos administrativos.