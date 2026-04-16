JUAN MANUEL NAVARRO REAFIRMA COMPROMISO Y APOYO A ADULTOS MAYORES DE SOLEDAD

– Con entrega puntual de apoyos económicos, el Alcalde consolida un programa que seguirá creciendo para beneficiar a más hogares de colonias y comunidades.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este jueves, el arranque de una nueva entrega bimestral del Programa de Apoyo económico para Adultos Mayores en la colonia Valle de San Isidro, reafirmando el compromiso de su administración con este sector prioritario, garantizando la dispersión puntual de recursos cada dos meses, atendiendo una demanda histórica de la población y fortaleciendo una política social cercana, que escucha y responde a las necesidades de las familias.

Esta iniciativa beneficia a tres mil personas de la tercera edad del municipio, a quienes se les entregan tres mil pesos en efectivo cada dos meses, recurso que pueden utilizar para satisfacer sus necesidades básicas y primordiales de vida, mejorando su calidad de vida, su estado emocional y construyendo un proyecto de bienestar.

Durante el evento, el Alcalde destacó que este esquema de apoyo se mantiene firme gracias al orden financiero del municipio y a la confianza de la ciudadanía, lo que permite devolver los recursos en beneficios directos. “Seguimos haciendo el esfuerzo en Soledad por darle al adulto mayor lo que se merece, por reconocer su esfuerzo y lo que ya dio, hoy tenemos la oportunidad de seguir entregando estos apoyos de manera puntual, es un compromiso que hicimos y que estamos cumpliendo cada dos meses, porque es una ayuda muy grande para sus necesidades y este programa no va a desaparecer, al contrario, va a seguir creciendo”, expresó.

En representación de las y los beneficiarios, José María Pérez agradeció la continuidad del programa y el respaldo del Gobierno Municipal: “Quiero agradecer en nombre de todos los presentes al Alcalde, por este apoyo tan valioso que ya estamos recibiendo; para nosotros los adultos mayores este programa representa ayuda económica, pero también un gesto de respeto, dignidad y reconocimiento a toda una vida de esfuerzo, gracias por escuchar nuestras necesidades y trabajar a favor de nuestro bienestar”.

Con acciones firmes y cercanas a las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda que la población adulta es prioridad, manteniendo programas que escuchan y atienden sus necesidades, y consolidando un gobierno que se mantiene cercano a la gente, especialmente a los sectores más vulnerables, para mejorar su calidad de vida de manera constante.