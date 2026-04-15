SOLEDAD DE G. S. IMPULSA HISTÓRICO TORNEO DE KARATE CON AMPLIA PARTICIPACIÓN

• La primera Copa Élite de Soledad se realizará este domingo 19 de abril con gran respuesta de competidores, marcando un precedente en el impulso al deporte.

Con una participación que rebasó todas las expectativas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Deportes, anunció la realización de la Primera Copa Élite de Karate este domingo 19 de abril, a partir de las 9:00 horas, un torneo que por primera vez se impulsa desde el municipio y que ha logrado convocar a un importante número de academias y atletas, reflejando el interés de la juventud por el deporte, en seguimiento a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Ante la alta demanda de inscripciones y asistencia, el evento se llevará a cabo en el Auditorio Renovación del Parque Tangamanga II, priorizando mejores condiciones de espacio, organización y seguridad para las y los participantes, sin perder el sentido de cercanía con las familias soledenses que han hecho suyo este evento desde su anuncio.

El coordinador de Deportes Municipal, Hugo Esquivel Montoya destacó que este torneo representa un hecho sin precedentes para el municipio, al consolidarse como una plataforma para el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes, e invitó a todas las familias a presenciar este evento que fomenta la convivencia y a ser testigos de la capacidad deportiva de las y los participantes.

“Es muy significativo ver la respuesta que hemos tenido en esta primera edición, habla de que en Soledad hay talento, disciplina y muchas ganas de salir adelante a través del deporte, y nuestro compromiso es seguir generando este tipo de espacios”, afirmó.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir cercano a la población, impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo integral de las juventudes y fomenten entornos de sana convivencia, atendiendo la instrucción de escuchar y responder a las necesidades de todos los sectores.