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SOLEDAD

CON CERCANÍA Y PRESENCIA POLICIAL ESTRATÉGICA, LA FENAE SE CONSOLIDÓ COMO UN EVENTO SEGURO Y DE PAZ

By Redacción
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miércoles, abril 15, 2026

• El despliegue de agentes de la Guardia Civil Municipal permitió el desarrollo ordenado de la festividad, con atención cercana a las familias y resultados favorables en prevención y vigilancia.

Gracias al correcto actuar de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, mediante las áreas de Proximidad Social, Seguridad Vial y Fuerzas Municipales, la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 se desarrolló en un ambiente de paz, orden y seguridad, permitiendo que miles de familias disfrutaran de cada actividad con tranquilidad. El operativo preventivo y de vigilancia en el primer cuadro y zonas aledañas, garantizó condiciones óptimas durante los días de mayor afluencia, logrando fortalecer la cercanía con la ciudadanía y la atención oportuna en todo momento.

Con filtros de inspección instalados en accesos estratégicos como las calles Zaragoza y Porfirio Díaz, Hidalgo y Allende, así como Juárez y Vicente Guerrero, además de recorridos permanentes pie tierra en la zona comercial y espacios de convivencia, se logró inhibir conductas de riesgo y preservar el orden público; estas acciones, a lo largo de los nueve días de feria, derivaron en más de 80 detenciones por faltas administrativas, contribuyendo a mantener un entorno seguro, en atención a las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Como parte de una estrategia integral y cercana a la población, la Unidad Especializada en Atención de Violencia Familiar y de Género (UAVI) instaló un módulo de atención que brindó acompañamiento directo a las familias, con actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes; durante la Feria, se logró la localización y entrega segura de nueve menores a su red familiar, además de la atención de un caso con Alerta Amber, reforzando el compromiso de protección a los sectores más vulnerables.

Asimismo, se impulsaron acciones de proximidad social bajo el lema “La seguridad también se enseña jugando”, con la entrega de 930 trípticos informativos, 835 pelotas y más de mil 400 materiales didácticos, además de actividades lúdicas que promovieron valores y conocimiento de derechos entre la niñez.

La Feria Nacional de la Enchilada se consolidó como un evento que reunió a miles de personas, que convivieron sanamente y disfrutaron en un ambiente de seguridad, con presencia policial que resguardó la integridad de cada visitante, atendiendo cada situación que requirió la intervención de cuerpos de auxilio.

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