Academia y Gobierno Municipal se unen por un medio ambiente más sano para la Capital

Grupo de Ciencias Ambientales de la UASLP y la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino dialogan sobre temas fundamentales en materia ambiental

Para conocer las acciones y políticas públicas que aplica el Gobierno de la Capital en favor de medio ambiente, así como para compartir ideas hacia un San Luis más sustentable, un grupo del área de Ciencias Ambientales visitó este lunes la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino.

“Hoy la oficina se llenó de talento, ideas y futuro, porque recibimos con mucho gusto a estudiantes del Doctorado en el Programa Multidisciplinario en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí”, afirmó el titular de la dependencia municipal, Jaime Mendieta Rivera.

En la reunión participaron la Mtra. en Salud Pública, Montserrat Mendoza Martínez; la Mtra. en Ingeniería de Tecnología y Gestión del Agua, Sisley Badillo Goy; el Mtro. en Ciencias Farmacobiológicas, Axel Reyes Zavala; quienes dialogaron y compartieron ideas sobre temas de la mayor relevancia en materia ambiental.

El director del área de acología del Ayuntamiento capitalino señaló que además del intercambio de experiencias, se reforzó la idea muy clara de que el cambio ambiental no se construye solo, se construye en equipo.

“Por eso en la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos seguimos abriendo las puertas a quienes quieren hacer algo en favor del planeta, porque cuando la academia y el servicio público se conectan, pasan cosas grandes”, afirmó.