Trabajos nocturnos transforman vialidades en San Luis Capital

Mientras la ciudad descansa, brigadas municipales laboran para garantizar calles limpias

Desde las primeras horas de la mañana usuarios de la avenida Salvador Nava Martínez se encontraron con una vialidad limpia y en mejores condiciones, porque mientras la población dormía, personal municipal realizó labores de mantenimiento. Estas acciones del ayuntamiento de San Luis Capital forman parte de un compromiso por mejorar la infraestructura urbana, con trabajos que no se detienen y que se realizan tanto de día como de noche para beneficio de la ciudadanía.

Mientras tanto, durante la jornada diurna, cuadrillas se desplegaron en distintos puntos del municipio para atender espacios públicos. Uno de ellos fue el área verde ubicada en la calle Cordillera Oriental, donde se realizaron tareas de limpieza, deshierbe y mejora del entorno, con el objetivo de conservarlo en óptimas condiciones. De igual manera, el parque Pomex, en el fraccionamiento Esmeralda, recibió atención para asegurar que continúe siendo un lugar adecuado para el esparcimiento de las familias.

Autoridades municipales recuerdan a la población que los parques y jardines son espacios pensados para el disfrute de todas y todos, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar en su cuidado y conservación.