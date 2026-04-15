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AYUNTAMIENTO

Interapas despliega equipo especializado para acelerar trabajos en el pozo Jacarandas II

By Redacción
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miércoles, abril 15, 2026

  • Se incorporó equipo de mayor alcance para extraer el equipo a más de 200 metros de profundidad.

SLP.– INTERAPAS continúa con los trabajos para el restablecimiento del pozo Jacarandas II, al norte de la ciudad, donde se llevan a cabo maniobras especializadas para recuperar el equipo de bombeo al interior de la infraestructura.

Para avanzar en esta intervención, se incorporó equipo de mayor capacidad y fuerza, lo que permite realizar las maniobras con mayor precisión y extraer el sistema de bombeo con éxito.

Los trabajos no se han detenido y forman parte de un proceso técnico complejo, ya que las maniobras se realizan desde la superficie para recuperar el equipo a más de 200 metros de profundidad, mediante procedimientos especializados.

El pozo presentó un daño en la columna, lo que provocó el desprendimiento de un tramo de tubería interna y el equipo de bombeo, por lo que actualmente se trabaja en su recuperación.

INTERAPAS continuará informando sobre los avances de estas labores a través de sus canales oficiales.

 

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