Interapas despliega equipo especializado para acelerar trabajos en el pozo Jacarandas II

Se incorporó equipo de mayor alcance para extraer el equipo a más de 200 metros de profundidad.

SLP.– INTERAPAS continúa con los trabajos para el restablecimiento del pozo Jacarandas II, al norte de la ciudad, donde se llevan a cabo maniobras especializadas para recuperar el equipo de bombeo al interior de la infraestructura.

Para avanzar en esta intervención, se incorporó equipo de mayor capacidad y fuerza, lo que permite realizar las maniobras con mayor precisión y extraer el sistema de bombeo con éxito.

Los trabajos no se han detenido y forman parte de un proceso técnico complejo, ya que las maniobras se realizan desde la superficie para recuperar el equipo a más de 200 metros de profundidad, mediante procedimientos especializados.

El pozo presentó un daño en la columna, lo que provocó el desprendimiento de un tramo de tubería interna y el equipo de bombeo, por lo que actualmente se trabaja en su recuperación.

INTERAPAS continuará informando sobre los avances de estas labores a través de sus canales oficiales.