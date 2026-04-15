SLP SE CONSOLIDA COMO EL NUEVO POLO DE DESARROLLO DEL BAJÍO CON INFRAESTRUCTURA DE VANGUARDIA

• El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reafirma el compromiso de transformar la movilidad estatal mediante la culminación de ejes estratégicos y el arranque de nuevos proyectos.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció una etapa decisiva en la transformación urbana del Estado al detallar el avance de un ambicioso paquete de infraestructura diseñado para eliminar los cuellos de botella que por décadas frenaron el crecimiento de la entidad.

El mandatario potosino destacó que se trabaja a marchas forzadas para entregar próximamente proyectos fundamentales como el puente superior vehicular en el Valle de los Fantasmas y el Circuito Potosí; la modernización del Camino Ejido a la Libertad y el paso a desnivel en la intersección de Circuito Potosí con la Avenida de las Torres, obras que agilizarán los traslados diarios y dignificarán el entorno de miles de familias.

Subrayó que la visión de su gobierno trasciende la zona metropolitana, impulsando la competitividad económica a través de la ampliación a cuatro carriles de la carretera 37, vital para la conexión entre la carretera federal 57 y la cabecera municipal de Villa de Reyes, así como la construcción de la nueva autopista San Luis–Matehuala, la cual se proyecta como una arteria de comunicación esencial para el comercio nacional e internacional.

El jefe del Ejecutivo estatal precisó que están por iniciar obras clave para resolver los conflictos viales más críticos de la capital; entre ellas, el nuevo puente vehicular en el Circuito Potosí y la salida a Guadalajara, la trascendental conexión de la Vía Alterna desde el Eje 122 hasta el Eje 140 para desfogar la zona industrial, y la construcción del paso elevado que unirá de forma directa el bulevar Río Españita con la avenida Salvador Nava.

Finalmente, el gobernador destacó que la justicia social llegará con fuerza a la Huasteca potosina, donde la integración regional será una realidad mediante el arranque de la ampliación de la Red Metro, la cual facilitará la movilidad y el acceso a servicios entre los municipios de Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Matlapa, Axtla de Terrazas, Xilitla y Tanlajás.

A este esfuerzo se suma la rehabilitación del camino Comoca–Axtla de Terrazas y la modernización del tramo Oclamecayo–El Potrero en San Martín Chalchicuautla, proyectos que el mandatario calificó como piezas fundamentales para cerrar la brecha de desigualdad y detonar el potencial turístico y comercial de cada rincón del estado.