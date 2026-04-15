GOBIERNO ESTATAL GARANTIZA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN LAS CUATRO REGIONES

• Desarticula Guardia Civil Estatal presunta célula en el Altiplano, hay tres detenidos, un arma y equipo asegurado.

Como resultado de los operativos permanentes de seguridad en las cuatro regiones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), detuvo a tres presuntos integrantes de un grupo delictivo en el municipio de Cedral, en la región Altiplano, a quienes se les aseguró un arma de fuego, cartuchos y artefactos “ponchallantas”.

Los hechos ocurrieron durante patrullajes de prevención y vigilancia, cuando elementos estatales detectaron un vehículo tipo SUV color negro, cuyos tripulantes agredieron a la unidad oficial y lanzaron artefactos metálicos con la intención de evadir la acción de la autoridad; sin embargo, los agentes repelieron la agresión, logrando la detención de José “N”, de 39 años; Christopher “N”, de 23 años; y Christian “N”, de 21 años, quienes manifestaron pertenecer a una organización criminal.

En dicha acción operativa, la GCE aseguró un arma de fuego, nueve cartuchos útiles y seis artefactos “ponchallantas”, mismos que quedaron a disposición de la autoridad competente junto con los detenidos, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar con acciones firmes y coordinadas para preservar el orden, la paz pública y el Estado de Derecho en las cuatro regiones de San Luis Potosí.