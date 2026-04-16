Alianza Mexicana Contra el Fracking rechaza el anuncio de Sheinbaum.

Toño Martinez

La Alianza Mexicana contra el Fracking y la Contraloria Autónoma del Agua, rechazaron cualquier tipo de técnica que ponga en riesgo al medio ambiente como las anunciadas este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Junto con ello, representantes indígenas Tenek y Nahuatl de la Huasteca Potosina se manifestaron en la Cámara de Diputados para exigir la prohibición del fracking en cualquiera de sus formas.

Representantes de comunidades indígenas y campesinas y de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, acudieron a la Cámara de Diputados para entregar una solicitud firmada por 150 autoridades comunitarias para que se dé trámite a la iniciativa legislativa para prohibir el fracking en México. El documento fue entregado a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Kenia López Rabadán.

Las autoridades y representantes indígenas exigieron a los legisladores que se comprometan a dictaminar y aprobar la iniciativa para reformar el Artículo 27 Constitucional para la prohibición del fracking en México, que se encuentra en comisiones.

Señalaron que las comunidades ya han elaborado más de 200 actas de asamblea general en la que se declaran libres de fracking.

Ante medios de información presentes en las afueras del recinto legislativo de San Lázaro, las comunidades enfatizaron que no existe fracking sustentable, que esta técnica de explotación de yacimientos de hidrocarburos no convencionales es altamente riesgosa y dañina para la salud y el medio ambiente. “El fracking es muerte, y va en contra de nuestras formas y medios de vida, de la conservación de la naturaleza y la producción de la milpa sin químicos”.

Explicaron el caso de varias comunidades de Papantla, Veracruz, las comunidades que ya padecen de serios problemas de contaminación de su agua por la extracción de hidrocarburos y la perforación de pozos del fracking. Denunciaron que se registran derrames de hidrocarburo de manera recurrente que provocan la muerte de fauna y la contaminación de los arroyos y de las parcelas. Asimismo, provocan serias afectaciones a la salud de las personas.

Es inadmisible, apuntaron, que ahora se pretenda engañar a las comunidades con tecnicismos que pretenden ocultar los verdaderos impactos de la industria de los hidrocarburos.

Gerarda Reyes Pérez, de la comunidad tenek de Tanleab, municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí, resaltó que la lucha central de las comunidades de la huasteca es la prohibición del fracking, “porque es una seria amenaza para sus territorios, porque agotará y contaminaría las fuentes de agua de las comunidades”.

Lamentó que muchas de las comunidades de la región ni siquiera cuentan con servicio de suministro de agua entubada y si se impulsa el fracking sería catastrófico.

Por su parte, Rufino Gutierrez Hernández, de la comunidad Nahua de Pilateno, municipio de Xilitla, subrayó que la lucha contra el fracking de las comunidades de la huasteca potosina lleva más de 12 años y van a seguir hasta que se logre la prohibición de esta práctica en el país, porque “si no lo hacemos qué le vamos a dejar a nuestros hijos y las futuras generaciones”.

Los representantes comunitarios lamentaron que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, no quiera dar cumplimiento a su compromiso de campaña de prohibir el fracking, lo cual va en contra de los principios de la cuarta transformación, por eso, explicaron que están realizando asambleas y auto consultas en las que se están declarando como comunidades libres de fracking.

Finalmente, expresaron su malestar por haberse violentado el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, porque para elaborar el Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035 no se les consultó, además manifiestan su desacuerdo con consultas simuladas que solo buscan validar decisiones que van en contra de los pueblos y comunidades indígenas.