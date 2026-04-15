GOBIERNO DE SOLEDAD CRISTALIZA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA ZONA ORIENTE

– Esta obra de magno beneficio social para familias que habitan en al menos 6 colonias aledañas a Privadas de la Hacienda, registra un avance sustancial que permitirá entregarlo en próximos días.

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz informó que la obra presenta la instalación de tubería prácticamente concluida y avanza en conexiones estratégicas y construcción del cárcamo para mejorar el desalojo de aguas y proteger a las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó sobre el avance significativo en la construcción del colector pluvial en la zona oriente del municipio, específicamente en el fraccionamiento Privadas de la Hacienda, obra estratégica que atiende una demanda prioritaria de las familias al mejorar el desalojo de aguas pluviales y reducir riesgos de inundación en al menos 7 colonias. Este proyecto de infraestructura hidráulica representa un avance sustancial para el bienestar social de Soledad, incrementando la calidad de vida y el desarrollo económico del sector.

De acuerdo con la Dirección de Infraestructura Municipal, dijo el edil, la instalación de la tubería principal se encuentra prácticamente concluida, consolidando un paso firme en esta acción que responde a la encomienda de fortalecer la infraestructura urbana cercana a la población.

El edil destacó que actualmente se realizan trabajos complementarios en puntos clave como el fraccionamiento Conjunto del Real, donde se instaló una línea adicional de aproximadamente 100 metros, además de rejillas ya conectadas al colector, asimismo, en Hacienda de las Cruces se llevan a cabo labores de interconexión, ampliando el alcance del sistema pluvial para brindar mayor cobertura y eficiencia en beneficio de las y los habitantes.

“Estamos avanzando con responsabilidad y compromiso para dar soluciones reales a las familias de Soledad; este colector es una obra que atiende una necesidad histórica y que hoy, gracias al trabajo cercano con la ciudadanía, está por consolidarse”, expresó el Alcalde, al detallar que uno de los frentes principales es la construcción del cárcamo, donde ya se realizan armados estructurales y en breve iniciará el colado de la loza, así como el cimbrado de muros.

Finalmente, se informó que en los próximos días se abrirá la circulación en la calle principal de avenida Calzada de las Haciendas, tras el fraguado del concreto, y se continuará con la intervención en el carril restante, donde también se construyó una rejilla para captar el agua.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de seguir escuchando y atendiendo a la población, impulsando obras que elevan la calidad de vida y mantienen al gobierno municipal cercano a las familias, con acciones que responden a sus necesidades más sentidas.