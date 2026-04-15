REGRESO A CLASES ORDENADO EN MÁS DE 300 PLANTELES EN SOLEDAD 

– El operativo “Escuela Segura” permitió proteger más de 300 planteles en todos los niveles educativos, garantizando un regreso a clases en condiciones óptimas.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informó que, durante el reciente periodo vacacional, los planteles educativos del municipio se mantuvieron en condiciones óptimas, resultado del operativo de vigilancia implementado en coordinación con la Guardia Civil Municipal y la Dirección de Educación, logrando un entorno seguro para estudiantes, docentes y familias, respondiendo a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la cercanía con la población y atender de manera oportuna sus necesidades.

Como parte de este esfuerzo, se desplegaron recorridos constantes del 2 al 12 de abril en jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias y universidades en esta demarcación municipal, abarcando más de 300 instituciones educativas, mediante patrullajes al interior y exterior de los planteles, lo que permitió preservar espacios en condiciones adecuadas para el regreso a clases, en coordinación también con autoridades estatales.

La directora de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, destacó que el trabajo conjunto ha sido clave para brindar tranquilidad a la comunidad escolar: “Gracias a la coordinación con la Guardia Civil Municipal, se mantuvieron recorridos permanentes en los planteles, lo que nos permite hoy decir que las escuelas están funcionando bien; seguimos cercanos a las y los estudiantes, así como a madres y padres de familia, atendiendo sus necesidades y fortaleciendo entornos seguros”.

Añadió que, además de estas acciones, el Ayuntamiento mantiene el programa “Educación Cerca de Ti”, mediante el cual se llevan talleres y pláticas a escuelas sobre prevención del acoso escolar, higiene y salud, así como la detección oportuna de condiciones como TDAH, autismo o depresión, brindando acompañamiento a familias, especialmente a quienes requieren apoyo para acceder a atención especializada.

Con estas estrategias, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a las familias, escuchando y atendiendo a la comunidad educativa, y garantizando espacios seguros que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes en Soledad de Graciano Sánchez.