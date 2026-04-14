SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ RECIBE JORNADA DE SALUD BUCAL GRATUITA, DEL 20 AL 24 DE ABRIL

– Derivado de las alianzas comerciales con grupo FEMSA y académicas, se brindarán más de 4 mil tratamientos odontológicos sin costo a 600 personas en el Auditorio Municipal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la presentación de la Jornada de Salud Bucal gratuita que se realizará del 20 al 24 de abril, en el Auditorio municipal, una iniciativa que se logra de manera histórica, en conjunto con el grupo comercial FEMSA y aliados, para ofrecer más de cuatro mil tratamientos dentales a habitantes de colonias y comunidades sin costo, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de todas las familias y contribuir al bienestar social.

El Ayuntamiento, a través de sus áreas de Desarrollo Económico y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), consolidó esta alianza con Grupo FEMSA, e instituciones como la Facultad de Odontología de la UNAM, fundaciones y empresas comprometidas con el bienestar de la gente, que posiciona a Soledad como uno de los dos únicos municipios en el país en recibir este tipo de programa integral, resultado de la gestión permanente del Alcalde y su compromiso de escuchar y atender las necesidades de la población, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad.

La estrategia contempla la atención de aproximadamente 600 pacientes durante cinco días, en los que 28 médicos odontólogos ofrecerán más de 4 mil tratamientos odontológicos gratuitos, que incluyen limpiezas, aplicación de flúor, extracciones, radiografías y diagnósticos integrales para personas de todas las edades. Desde el área de Desarrollo Económico municipal se resaltó que este tipo de acciones fortalecen un modelo incluyente, donde la salud se convierte en una herramienta para mejorar la calidad de vida y abrir oportunidades laborales, al permitir que más personas accedan a un bienestar integral.

Carlos Alonso Arroyo, representante de Grupo FEMSA, reconoció el liderazgo y la apertura del Ayuntamiento para concretar esta alianza. “Soledad es un municipio estratégico donde vemos potencial de crecimiento y un fuerte compromiso social; esta jornada demuestra lo que se puede lograr cuando sector público, iniciativa privada y academia trabajan juntos para mejorar la calidad de vida de las personas”, señaló.

El registro se realizará mediante un código QR que estará disponible para toda la población en las redes sociales del municipio, en donde únicamente se ingresarán datos básicos del paciente, permitiendo a cada persona elegir día y horario de atención; asimismo el DIF Municipal prestará apoyo a personas de comunidades alejadas para efectuar su registro.

Se invita a toda la población de Soledad de Graciano Sánchez a ser parte de esta iniciativa, beneficiarse con un servicio bucal sin costo y aprovechar la oportunidad histórica que se llevará a cabo en el municipio.