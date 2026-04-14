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SOLEDAD

GOBIERNO DE SOLEDAD ENTREGA APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS DE SAN JOSÉ Y SAN FELIPE

By Redacción
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miércoles, abril 15, 2026

– Continúa la entrega del programa de huevo casa por casa, impulsado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro y el Gobernador, Ricardo Gallardo, en las colonias y comunidades de Soledad.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, instruyó a su equipo de trabajo a realizar este lunes, una nueva entrega del programa “Apoyo Alimentario Casa por Casa”, consistente en dotación de huevo en colonias como San José segunda Sección y San Felipe, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la economía familiar y garantizar el acceso a productos básicos en los hogares que más lo necesitan.

En atención a la guía del Alcalde, personal del Ayuntamiento llevó a cabo la distribución casa por casa entre las familias, priorizando la cercanía con la población y la atención a sectores vulnerables, escuchando y respondiendo a sus necesidades más apremiantes; este programa forma parte de una estrategia coordinada con el Gobierno del Estado, que permite ampliar los beneficios y llegar a más colonias del municipio.

“El compromiso es claro, seguir cerca de nuestra gente, atender sus necesidades y llevar apoyos que realmente impacten en su vida diaria; por ello, continuamos trabajando en equipo para que estos programas lleguen a cada rincón de Soledad”, expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su vocación de servicio y cercanía, manteniendo una política social sensible que escucha y atiende a las familias, fortaleciendo su bienestar y contribuyendo a mejorar su calidad de vida de manera constante.

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