Gobierno de la Capital y Tihany Spectacular regalan sonrisas a 1,500 niñas y niños en el mes de la niñez

⁠El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, y el circo internacional Tihany Spectacular, ofrecieron una función especial dedicada a niñas y niños de colonias y comunidades, así como integrantes del Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal y del DIF Municipal, que preside la Maestra Estela Arriaga.

La experiencia reunió a 1,500 niñas y niños, con especial emoción por la presencia de la comunidad Los García, quienes vivieron por primera vez un espectáculo de esta magnitud.

En el marco del mes de la niñez, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, llevó a cabo una función especial en coordinación con el circo internacional Tihany Spectacular, para brindar momentos de alegría y convivencia a 1,500 niñas y niños provenientes de colonias, comunidades, así como del Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal y del DIF Municipal, que preside la maestra Estela Arriaga Márquez.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, destacó el esfuerzo conjunto con el circo y el compromiso del Ayuntamiento por llevar a la niñez potosina experiencias únicas y llenas de alegría.

Uno de los momentos más significativos fue la participación de niñas y niños de la comunidad Los García, quienes nunca habían asistido a un espectáculo de esta magnitud. Sus expresiones de asombro y entusiasmo reflejaron la importancia de acercar este tipo de experiencias a comunidades que pocas veces tienen acceso a eventos culturales y recreativos de gran escala.

La función especial se convirtió en un espacio de inclusión y convivencia, donde la magia del circo se unió al compromiso del Gobierno Municipal de poner a la niñez en el centro de sus políticas públicas.

El Gobierno Municipal reafirma que, en el mes de la niñez y durante todo el año, seguirá impulsando actividades que fortalezcan la alegría, el bienestar y el desarrollo integral de las niñas y los niños de San Luis Potosí, porque razones sobran para amar a San Luis.