Por cerrarse convocatoria para habitantes de La Pila que deseen resaltar la pasión por el futbol

Se reitera invitación para participar en el diseño de Lata Conmemorativa Edición Especial Mundial.

Quienes deseen involucrarse deben presentar sus propuestas a más tardar este viernes 17 de abril.

La Delegada de La Pila, Alexandra Daniela Cid González reiteró la invitación a quienes deseen participar en el diseño de la Lata Conmemorativa Edición Especial Mundial, para inscribirse ya que está por cerrarse la convocatoria el 17 de abril.

“Ésta es tu oportunidad de dejar huella, además de involucrarte en este concurso donde también se busca celebrar la identidad y la pasión futbolera de nuestras comunidades. A la par de que el diseño ganador será producido en una edición oficial y contará con reconocimiento público y premio especial”, detalló.

Esta convocatoria, remarcó la funcionaria delegacional, se impulsa bajo la visión del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, de seguir con la promoción de la participación ciudadana, asimismo del talento y la creatividad local.

La propuesta debe ser enviada al siguiente correo electrónico: lapilaslp2026@gmail.com, y se tiene como fecha límite el próximo viernes. Cabe puntualizar que entre las bases para este concurso sobresalen que no se admiten imágenes creadas con inteligencia artificial, ni con logotipos oficiales protegidos por derechos de autor.

Finalmente, Cid González reiteró la invitación a habitantes de La Pila para que demuestren su creatividad y propongan un diseño original que represente a esta delegación y su pasión por el futbol para que quede para la posteridad.