LIDERAZGO DE RICARDO GALLARDO LO CONSOLIDA EN EL TOP 3 NACIONAL DE APROBACIÓN CIUDADANA

• El Gobernador de San Luis Potosí destaca como el mandatario mejor evaluado entre los aliados de la Cuarta Transformación, en el más reciente estudio de la consultora GobernArte.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ratifica el sólido respaldo popular que define su gestión al posicionarse como el líder indiscutible entre los gobernantes estatales aliados de la Cuarta Transformación, superando incluso las evaluaciones obtenidas por las titulares de la Ciudad de México y Guerrero; ocupando, además, el tercer lugar en aprobación ciudadana entre los 32 gobernadores del país.

Lo anterior, en la encuesta “Sentimientos de la Nación”, desarrollado por la firma GobernArte, que asigna al mandatario potosino un índice de aceptación del 65.5 por ciento, confirmando una tendencia constante que lo sitúa de manera recurrente entre los ejecutivos mejor calificados por diversas casas encuestadoras en todo el país.

Esta destacada posición en el ranking nacional responde a una percepción ciudadana favorable sobre el desempeño gubernamental, donde la población potosina valora prioritariamente la efectividad en la gobernabilidad, los avances tangibles en materia de seguridad y, de manera muy especial, la cercanía que el mandatario mantiene con los diversos sectores de la sociedad.

La metodología de GobernArte, que utiliza una escala de medición del 1 al 100, refleja que el voto de confianza de los potosinos hacia su gobernador se sustenta en una gestión que prioriza el contacto directo y la atención a las necesidades sociales, factores fundamentales que han permitido a San Luis Potosí mantenerse en los primeros planos de la evaluación política y social en México.