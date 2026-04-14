FERIA DE LA ENCHILADA CON IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA Y LA MEJOR DE SLP: RICARDO GALLARDO

– Más de 600 mil visitantes disfrutaron de conciertos y juegos mecánicos gratuitos y una oferta de sano entretenimiento, dejando un importante flujo económico para todos los sectores.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) 2026 en Soledad de Graciano Sánchez, se consolidó como uno de los eventos más importantes de la temporada, al generar una significativa derrama económica, superar los 600 mil visitantes y posicionarse como un modelo de organización, seguridad y convivencia familiar, resultado del trabajo cercano a la gente que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Destacó que, desde el inicio de las actividades de Semana Santa hasta la presentación de agrupaciones de talla internacional en el Teatro del Pueblo, la FENAE logró reunir a miles de familias en un entorno ordenado, accesible y pensado para todos los sectores de la población, donde la tradición, la cultura y el entretenimiento caminaron de la mano para fortalecer el tejido social.

El Mandatario Estatal subrayó que la alta afluencia de visitantes impactó de manera directa en la economía local, beneficiando a comerciantes, restauranteros, prestadores de servicios, transportistas y pequeños negocios, en una derrama de más de 250 millones de pesos, lo que reafirma que este tipo de eventos, cuando se organizan con responsabilidad y visión social, se convierten en motores de desarrollo y bienestar para las familias.

Asimismo, reconoció la labor del Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien, en coordinación con el Gobierno del Estado, ha priorizado una Feria segura, incluyente y cercana a la ciudadanía, donde se atendieron las necesidades de las y los soledenses, especialmente de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Gallardo Cardona resaltó que la diversidad de la cartelera artística, sumada a las actividades religiosas y culturales propias de la temporada, permitió atraer a públicos de todas las edades, generando un ambiente de sana convivencia que colocó a Soledad como un referente regional en la organización de eventos masivos.

Finalmente, reiteró el respaldo del Gobierno del Estado para seguir fortaleciendo este tipo de espacios que promueven la unión familiar, el desarrollo económico y la identidad cultural, consolidando a la FENAE como una celebración que crece año con año, siempre con el objetivo de mantenerse cercana a la gente y brindar bienestar a quienes más lo necesitan.mm